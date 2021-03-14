تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة العجوزة دون وقوع أى إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وإتمام عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.