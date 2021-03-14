«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضح أن الإعلامي وائل الإبراشي تعافي من الإصابة بفيروس كورونا ولكنه يتم تدريب على التنفس بدون "ماسك الأكسجين".وأكد "مجاهد"، في تصريحات صحفية، أن الابراشي بصحة جيدة ونسبة الأكسجين لديه وصلت إلى 94% حتى الآن.