تصدر رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، محركات البحث خلال الساعات الحالية، وذلك مع قرب دفع فواتير شهر فبراير، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تكلفة الفواتير، حيث يسعى الكثير من المواطنين في دفع الفواتير بشكل إلكتروني، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.





كما يلجأ المواطنين للدفع الإلكتروني، نظرًا للجهد والوقت، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، من عدم الذهاب إلى المقار في الوضع الراهن.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتسجيل قراءة عداد الكهرباء

ويمكن للمواطنين الدخول عبر الرابط التالي للدخول إلى المنصة الموحدة للكهرباء: من هنا

فقد أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المنصة حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة عداد الكهرباء، توفيرًا لوقتهم و للتخفيف على المواطن المصري، كما يمكن أيضًا استخدام الرابط في أي خدمات لها علاقة بالكهرباء، وبعد التسجيل في الموقع، يقوم المواطن باختيار الخدمة، ويدخل كافة البيانات، ويضغط على كلمة استعلام، وسيظهر له كافة الفواتير.





خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين

تقدم المنصة الموحدة للكهرباء، العديد من الخدمات، والتي تتضمن: تقديم طلب تركيب عداد كهربائي قانوني جديد، وتقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني، وتسجيل قراءة العداد الكهربائي، وخدمة الحصول على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.

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كما تشمل المنصة على خدمات دفع فواتير استهلاك الكهرباء، وتقديم طلب فحص للعداد، ويمكن من خلال المنصة تقديم طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى، وتقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.





وتتضمن الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أيضا: تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية، وإتاحة تغيير اسم صاحب العداد، وتقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد، كما يمكن من خلال المنصة تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.