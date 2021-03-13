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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حبس شرطي احتياطيا لاتهامه بقتل امرأة من سكان لندن

السبت 13/مارس/2021 - 05:06 م
حبس شرطي
حبس شرطي
وكالات
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قررت السلطات البريطانية حبس شرطي احتياطيا، على خلفية اتهامه بقتل امرأة من سكان لندن، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة لأول مرة.

ويُتهم الشرطي واين كوزينز 48 عاما بخطف وقتل سارة ايفيرارد 33 عاما، التي فُقدت أثناء عودتها إلى بيتها من منزل صديقتها في جنوب لندن في 3 مارس.

وتم العثور على جثتها في منطقة غابات في أشفورد يوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ومثل كوزينز أمام محكمة وستمنستر الابتدائية صباح اليوم السبت في أول ظهور له بعد اعتقاله يوم الثلاثاء.

وأمر رئيس القضاة بول جولدسبرينج بحبس كوزينز احتياطيا ليمثل بعد ذلك أمام محكمة أولد بيلي في 16 مارس.

وقالت وكالة "بي إيه ميديا" اليوم السبت إن وفاة ايفيرارد أثارت موجة من الغضب من جانب الرأى العام، حيث تبادلت الكثير من النساء والفتيات قصصا على الإنترنت تظهر تعرضهن لعنف من قبل رجال، وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في وقت متأخر أمس الجمعة إنه تم توجيه الاتهام إلى شرطي في شرطة العاصمة لندن (48 عاما) بالاختطاف والقتل بعد التأكد من أن الجثة التي عثر عليها في الغابات في جنوب إنجلترا هي جثة المفقودة من لندن سارة إيفيرارد.

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