حبس شرطي احتياطيا لاتهامه بقتل امرأة من سكان لندن

قررت السلطات البريطانية حبس شرطي احتياطيا، على خلفية اتهامه بقتل امرأة من سكان لندن، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة لأول مرة.ويُتهم الشرطي واين كوزينز 48 عاما بخطف وقتل سارة ايفيرارد 33 عاما، التي فُقدت أثناء عودتها إلى بيتها من منزل صديقتها في جنوب لندن في 3 مارس.وتم العثور على جثتها في منطقة غابات في أشفورد يوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".ومثل كوزينز أمام محكمة وستمنستر الابتدائية صباح اليوم السبت في أول ظهور له بعد اعتقاله يوم الثلاثاء.وأمر رئيس القضاة بول جولدسبرينج بحبس كوزينز احتياطيا ليمثل بعد ذلك أمام محكمة أولد بيلي في 16 مارس.وقالت وكالة "بي إيه ميديا" اليوم السبت إن وفاة ايفيرارد أثارت موجة من الغضب من جانب الرأى العام، حيث تبادلت الكثير من النساء والفتيات قصصا على الإنترنت تظهر تعرضهن لعنف من قبل رجال، وكانت الشرطة البريطانية قد ذكرت في وقت متأخر أمس الجمعة إنه تم توجيه الاتهام إلى شرطي في شرطة العاصمة لندن (48 عاما) بالاختطاف والقتل بعد التأكد من أن الجثة التي عثر عليها في الغابات في جنوب إنجلترا هي جثة المفقودة من لندن سارة إيفيرارد.