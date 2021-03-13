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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير رحلات مباشرة بين 3 مطارات ودوسلدورف يوليو المقبل

السبت 13/مارس/2021 - 06:11 م
طيران
طيران
محمود السعدى
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كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن بدء تسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ ودوسلدورف بداية من يوليو المقبل، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الأجنبية الوافدة إلى المدن المصرية رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بسلطة الطيران المدني تلقت إخطارًا بتسيير رحلات جوية دولية مباشرة بين مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ ودوسلدروف بدولة ألمانيا عبر طائرات شركة مصر للطيران بداية من يوليو المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات أسبوعيا بين تلك المطارات عبر طائرات من طراز بوينج 737 800، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية.

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