رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيسة سفاجا تتفقد المستشفى المركزى للاطمئنان على سير العمل

السبت 13/مارس/2021 - 04:37 م
جريدة الدستور
علي عواد
طباعة
تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مستشفى سفاجا المركزي للاطمئنان على سير العمل والوقوف على احتياجات المستشفى وإمكانياتها، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأجرت رئيس المدينة جولة في جميع أقسام المستشفى برفقة الدكتورة حنان مديرة المستشفي بداية من قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والعناية المركزة وغسيل الكلى، واستمعت إلى مطالب الأطباء وهيئة التمريض.، ومتابعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية للفريق الطبي بالمستشفى.
وأكدت "المغربي" في بيان لها، أنه تم الاطمئنان على مخازن المستشفى والاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لمجابهة حالات الطوارئ.

وشددت علي ضرورة انتظام الرش والتطهير الدورى لجميع أقسام المستشفى موجهة بتكثيف جهود النظافة العامة بالمستشفى، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها وكذلك الأطقم الطبية بها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

تقرير: لاعبو ليفربول سخروا من صلاح بعد تغريدة موكله

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

مدبولى لأهالى القاهرة التاريخية: منطقة الرئيس السيسى.. وحريص على تطويرها

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. قصة حب فى السلك الدبلوماسى

عقب «النكسة».. حكاية قصيدة منعت نزار قباني من دخول مصر

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية