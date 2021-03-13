رئيسة سفاجا تتفقد المستشفى المركزى للاطمئنان على سير العمل

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مستشفى سفاجا المركزي للاطمئنان على سير العمل والوقوف على احتياجات المستشفى وإمكانياتها، تنفيذًا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.وأجرت رئيس المدينة جولة في جميع أقسام المستشفى برفقة الدكتورة حنان مديرة المستشفي بداية من قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والعناية المركزة وغسيل الكلى، واستمعت إلى مطالب الأطباء وهيئة التمريض.، ومتابعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل الحماية الشخصية للفريق الطبي بالمستشفى.وأكدت "المغربي" في بيان لها، أنه تم الاطمئنان على مخازن المستشفى والاطمئنان على توافر الكمامات والقفازات الطبية وجميع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتابعت تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة لمجابهة حالات الطوارئ.وشددت علي ضرورة انتظام الرش والتطهير الدورى لجميع أقسام المستشفى موجهة بتكثيف جهود النظافة العامة بالمستشفى، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين المترددين عليها وكذلك الأطقم الطبية بها.