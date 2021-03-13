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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

السبت 13/مارس/2021 - 04:01 م
معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع
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يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن مواعيد معرض زهور الربيع 2021، وذلك عقب افتتاحه اليوم السبت، في نسخته الـ 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضورعدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.

وتستعرض الدستور مواعيد معرض زهور الربيع 2021 حتى يتثنى للجمهور حضور المعرض طوال أيام عرضه.

مواعيد معرض زهور الربيع 2021

يفتح معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم أبوابه أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم.

تاريخ معرض زهور الربيع 2021

يعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يذكر أن حديقة الأورمان تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي فيما بينهم حفاظا على سلامتهم.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينه والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وأن الوزارة الزراعة تقدم كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.. مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم.

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حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.

وقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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