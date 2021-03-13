مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

مواعيد معرض زهور الربيع 2021

تاريخ معرض زهور الربيع 2021





موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2021 حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.



وقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.وقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

يبحث المواطنون في الوقت الراهن عن مواعيد معرض زهور الربيع 2021، وذلك عقب افتتاحه اليوم السبت، في نسخته الـ 88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضورعدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.وتستعرض الدستور مواعيد معرض زهور الربيع 2021 حتى يتثنى للجمهور حضور المعرض طوال أيام عرضه.يفتح معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم أبوابه أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر بحديقة الأورمان بالجيزة والتي تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم.يعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.وتستضيف الحديقة كل عام معرض زهور الربيع، وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.يذكر أن حديقة الأورمان تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.ودعا محافظ الجيزة، المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي فيما بينهم حفاظا على سلامتهم.ولفت محافظ الجيزة إلى أن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينه والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وأن الوزارة الزراعة تقدم كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.. مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض الذي يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم.