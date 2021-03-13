استعجال التحريات في وفاة متسول أمام مسجد زين العابدين

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم السبت، استعجال تقرير الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة متسول مسن أمام مسجد زين العابدين.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادة تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى أمام أحد المساجد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.