حبس تشكيل عصابى يسرق الدراجات النارية فى مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، واتهمهما بالسرقة.وبتطوير مناقشتهما اعترفا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.