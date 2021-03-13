انتحلا صفة مباحث.. تجديد حبس عاطلين فى منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة السائقين بمنشأة ناصر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين وبحوزتهما "طبنجة صوت، قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى، مبلغ مالى، مجهول المصدر".جاء ذلك حال قيامهما باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه عقب إيهامه بأنهما رجلا شرطة واستوليا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف.وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.