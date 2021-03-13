تشريح جثة شاب عثر عليها طافية بمياه النيل فى القاهرة

تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب في مياه النيل بمنطقة قصر النيل، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.كما قررت النيابة تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة لشاب في مياه النيل بدائرة القسم.على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم انتشال الجثمان وجارٍ تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفى.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.