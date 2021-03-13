حاول اغتصابها.. حبس محام بتهمة هتك عرض طفلة في العمرانية

أمرت نيابة العمرانية بالجيزة بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه لمحاولته اغتصاب طفلة داخل شقته.ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض بعد سماع أقوال الطفلة التي روت تفاصيل محاولته الاعتداء عليها جنسيا ومع تهديدها له بالصراخ اكتفى بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، ثم استغلت انشغاله واتصلت بوالدتها وخالها الذين حضىروا وتشاجروا معه.وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على محامي حاول اغتصاب طفلة داخل شقته بمنطقة العمرانية، قبل استغاثتها بأسرتها التي انقذتها منه.وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل وشقيقها بمحاولة شاب اغتصابها داخل شقته بالعمرانية، وبالانتقال إلى شقة المحامي اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب.وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفلة البالغة من العمر 13 عاما تشاجرت مع والدتها وتركت منزلها بمنطقة المطبعة فيصل، وفي أثناء سيرها بالشارع التقاها المتهم واصطحبها إلى شقته بحجة استضافتها، وقالت الطفلة إنه أثناء تواجدها بالشقة حاول المتهم اغتصابها فهددته بالاستغاثة بالجيران فقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.وأضافت أنها غافلته واتصلت هاتفيا بوالدتها وخالها اللذين أسرعا إلى شقة المحامي حسب وصف الطفلة لها، وتشاجرا معه وتعديا عليه بالضرب، ثم اصطحبا الطفلة لقسم الشرطة وتم تحرير محضر اتهمته الأم فيه بهتك عرض طفلتها.