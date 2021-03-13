كشف غموض سرقة عيادة في ساحل سليم بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط وإعادة المسروقات، وتبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من (طبيبة، مقيمة بدائرة بدائرة المركز) باكتشافها سرقة مجموعة من الأجهزة الطبية والمعدات من عيادتها الطبية الخاصة الكائنة بدائرة المركز.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة البداري.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر أحدهم "فني بمعمل تحاليل كائن بذات العقار الكائنة به العيادة محل السرقة" أنه عقد النية على سرقة محتويات العيادة وقام بكسر بابها وسرقتها بمعاونة باقي المتهمين "دون علمهما"، حيث قام بإيهام الإثنين الآخرين برغبة أحد الأطباء في بيعها عن طريقه ونقلها بسيارة نقل ملك شقيق أحدهما مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، وقام المتهم الأول "فني معمل التحاليل" بالإرشاد عن كافة المسروقات، وبمواجهة المتهمان الآخران أقرا ما جاء باعتراف المتهم الرئيسي ونفيا علمهما بكونها عملية سرقة.