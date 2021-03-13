ضبط عنصر إجرامى لاتهامه بسرقة دراجة نارية في القاهرة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر.بمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته إعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" واتهمه بالسرقة.وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترف بإرتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب "جارى التوصل لمالكيها".تم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.