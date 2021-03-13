ضبط 11139 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا منها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (11139) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (11063) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (76) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.كما تم تحرير (642) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (154) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1016) أرجيلة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.