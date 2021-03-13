تحفة معمارية.. «العدل» تطور مجمع محاكم مصر الجديدة

تواصل وزارة العدل متابعة مشروع تطوير المحاكم ورفع كفاءتها، وانتهت مؤخرا من رفع كفاءة مجمع محاكم مصر الجديدة، في إطار خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات.ووضعت الوزارة خطة لتطوير منظومة العدالة على ثلاث مراحل، شملت الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.ونفذت وزارة العدل المرحلة الثانية من الخطة خلال الفترة من 2 مارس 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، وشملت محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، ايتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.فيما تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثالثة والتي بدأت من أول أكتوبر 2020 وتستمر حتى 31 مارس2021 وتشمل محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.