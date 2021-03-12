حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

قال مصدر أمني، إنه بالنسبة لما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، نقلًا عن أحد المواقع الإخبارية متضمنًا مجموعة من الوثائق والصور تزعم تورط أحد رجال الشرطة وآخر بالاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبلغ 6 ملايين جنيه خلال عامى 2012، 2013 عبر وسطاء قاموا بإيهام المواطنين بقدرتهم على توفير وحدات سكنية مدعمة لهم بأحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية.وأضاف أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالخبر المشار إليه، حيث أمكن تحديد الشخصين الوارد ذكرهما بالخبر وتبين أنهما محبوسان حاليًا على ذمة اتهامهما فى العديد من القضايا، ومعروف عنهما سابقة انتحالهما الصفة ومنها صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.