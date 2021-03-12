واشنطن: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن أمريكا ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تنتظر رد إيران حول كيفية التقدم في المفاوضات، مشيرا إلى أن الأوروبيين يتشاورون مع طهران.وأشار إلى أن ثمة "إجماع على منع إيران من الحصول على سلاح نووي".والشهر الماضي، أعلن سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مصمم على ألا تحصل إيران على سلاح نووي"، معتبرًا أن "الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع حصول ذلك".