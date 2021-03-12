جورج بوش الأب أشهر مصابيها.. ما هي البيدوفيليا؟

- كيف يتم تشخيص مرض البيدوفيليا؟



– هل البيدوفيليا أكثر شيوعًا عند الرجال أم النساء؟



- ما هو العلاج؟



- الاخصاء



- علاج بالكهرباء



- مشاهير مصابون بالبيدوفيليا



- جورج بوش الاب:



- كيفن سبيسي



- آسيا أرجنتو



- هارفي واينستن



- مايكل دوجلاس



- وودي ألن:



- رومان بولانسكي:



أثار حادث التحرش بطفلة المعادي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استغل رجل ثلاثيني براءة طفلة واستدرجها لمدخل عقار، وأظهر فيديو وثقته كاميرا مراقبة، لحظة ملامسته لأجزاء من جسدها قبل أن تواجهه سيدة ففر هاربا.ولكن ما هي البيدوفيليا؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمود أمين استشاري الطب النفسي.هناك شبكات متخصصة في مخ الإنسان ترسل إشارات مهمتها التعرف على الوجوه، وبالتالي تولد رد فعل شعوري مناسب لكل وجه سواء كان الميل إليه أو رفضه أو حمايته، فالأشخاص الذين يعانون من البيدوفيليا أو ما يعرف بـ"عشق الأطفال"، يعانون من خلل في عمل هذه الشبكات، وتتولد لديهم مشاعر الانجذاب للصغار.ووتابع: تعرف البيدوفيليا بأنها خيالات وأفعال تتضمن نشاطات جنسية مع أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عام، أما مشتهي الأطفال فهو الشخص الذي لديه توجهات جنسية مستمرة مع الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.ليس كل مشتهي الأطفال متحرش، فالمتحرش بالأطفال يتم التعرف عليه عن طريق أفعاله، في حين أن مشتهي الأطفال يتم التعرف عليه من خلال رغباته ويمتنع البعض عن الاقتراب من أي طفل طوال حياته.يتم تشخيص اضطراب البيدوفيليا في الأشخاص الذين يظهرون ذلك النوع من الشذوذ الجنسي أو هؤلاء الذين ينكرون أي انجذاب جنسي نحو الأطفال، على الرغم من الأدلة التي تثبت ميولهم ليتم تشخيص الحالة، يجب على الشخص التصرف على أساس رغباته الجنسية أو أن يشعر بعدم راحة نتيجة لرغباته أو خيالاته من دون هذين المعيارين، قد يمتلك الشخص توجهات بيدوفيلية، لا اضطراب البيدوفيليا.قد توجد اضطرابات الشذوذ الجنسي بصورة منفصلة في شخصيات مستقرة، وبالتالي قد لا يلاحظها أحد شركاء الحياة، أو الأصدقاء، أو العائلة وتظهر تلك الحالة مع بعض الاضطرابات الشخصية مثل تعاطي المخدرات، اضطرابات القلق، أو الاضطرابات العاطفية ولا يزال من غير الواضح سبب تصرف بعض الناس على أساس رغباتهم المنحرفة وامتناع البعض الآخر عن ذلك.إن اضطراب البيدوفيليا أكثر شيوعًا بين الرجال مقارنة بالنساء لان النساء تجذبهم غريزة وعاطفة الأمومة قبل اي شيء فضلا عن تميزهم بالحنية الزائدة.يعتبر علاج اضطراب عشق الأطفال أمر صعب، فقد تمت تجربة طرق علاج كثيرة، بما فيها كثير من العلاجات النفسية المختلفة، لكنها للأسف لم تكن ناجحة ويضطر المجتمع للتعامل مع هذا الاضطراب من خلال أنظمة لتطبيق القانون، لكن حتى هذه الأساليب لم تنجح بعد، في الحد من هذا الاضطراب، وتعد نسبة المصابين بهذا الاضطراب، بعد إطلاق سراحهم من السجن مرتفعة جدًّا.العلاج الوحيد الذي ثبت فعاليته في الغرب هو الإخصاء، لكنه مرفوض نظرًا لعدم إنسانيته، إضافة للعلاج الذي يعمل على خفض مستويات الهرمونات الجنسية في الدم، لكن سبب معظم هذا العلاج، حدوث أعراض جانبية خطيرة ولقد تم اكتساب خبرة كبيرة مؤخرًا، بطرق علاجية تتضمن حقن مواد تشبه أحد الهرمونات الموجودة في الجسم، والتي تساعد على خفض مستويات الهرمونات الجنسية في الدم،شريطة أن يكون مصحوبا بالعلاج النفسي، ويجب الاستمرار به لفترة قد تصل إلى عدة سنوات.علاج نفسي يتم عن طريق جلسات كهرباء، تنشط الذاكرة وتصل يالمريض إلى اللذة ليظل أثر الكهرباء وألمها مرتبطا بالتفكير في السلوك.تقدمت امراة ببلاغ ضد جورج بوش الاب، وقالت إنه لمسها بشكل غير لائق، فقد وقفت لالتقاط صوره معه في 2003 وكان عمرها 16 عاما ثم نزل بيده على اردافها ضغط عليها بشكل غير لائق.وُجه اتهام رسمي للممثل الأمريكي كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي بمراهق في حانة بولاية ماساتشوستس في عام 2016، تمت إحالته للمحاكمة.واجهت الإيطالية آسيا أرجنتو، التي كانت من أوائل الممثلات تهمة التحرش الجنسي، بممثل شاب يبلغ 15 عاما وهى في الاربعينات من عمرها.واجه المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، 70 عام، تهم عديدة بالاعتداء الجنسي على عارضة بولندية في نيويورك عمرها 15 عاما، وتم تحويله للمحاكمة التى قضت بحبسه عام ودفع غرامة مالية.اتهمت امرأة النجم الأمريكى الشهير “مايكل دوجلاس” الذى يبلغ من العمر 73 عاما، بفعل تصرفات مخلة بالآداب، وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا، وأتى بفعل غير لائق أمامها، عندما كانت تعمل لديه فى الثمانينات وكان عمرها وقتها 15 عاما.اتهمت الابنة بالتبني لـ”وودي ألن”، 82 عاما، المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما، وقالت إنه لمس مناطق حساسة من جسدها، عندما كانت فى السابعة من العمر، ونفى ألن مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992.اعتقلت السلطات المخرج البولندي رومان بولانسكي، في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخديرها عام 1977، الأمر الذى اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، وقال إنه هرب من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضى الأمريكية مرة أخرى.