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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تتهم الاتحاد الأوروبى بمخالفة قواعد توزيع لقاحات كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:10 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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اتهم المستشار النمساوي سباستيان كورتس، الاتحاد الأوروبى بمخالفة اتفاقات توزيع لقاحات كورونا والسماح بإجراء صفقات جانبية بين شركات الدواء وبعض الحكومات.

وقال كورتس، في مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن عملية توزيع حصص اللقاحات في الاتحاد الأوروبى كان من المفترض أن تعتمد على عدد السكان فى كل دولة، ولكن الواقع جاء مختلفًا للغاية.

وذكر كورتس أنه يشتبه في وجود اتفاقيات جانبية بين شركات الأدوية والدول الأعضاء بشكل فردي، موضحًا أن النمسا لم تتضرر حتى الآن وهي فى منطقة وسط ولكن دولة مثل بلغاريا محرومة بشدة من الحصص العادلة للقاحات.

وأضاف كورتس أنه إذا استمرت هذه المخالفات فلن يتم الانتهاء من توزيع اللقاحات حتى الخريف المقبل، مشيرًا إلى أن مالطا سوف تتلقى ثلاثة أضعاف الجرعات التي تحصل عليها بلغاريا بحلول نهاية يونيو المقبل دون مراعاة لعدد السكان، كما ستحصل هولندا على ضعف ما تحصل عليه من كرواتيا بحلول نفس الفترة.

يشار إلى أنه في أعقاب الاتهامات التي وجهها المستشار النمساوي بالتوزيع غير المتكافئ لجرعات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، أقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بوقوع بعض الانحرافات، خاصة عدم الالتزام بمعيار عدد السكان كمحور رئيسى فى عملية توزيع اللقاحات.

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