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الجمعة 12 مارس 2021 الموافق 28 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول عراقي: لا مكان آمن لداعش في البلاد

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:21 م
جريدة الدستور
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أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، عدم وجود أي مكان آمن لتنظيم داعش الإرهابي وأن ما تبقى منها خلايا نائمة سيتم القضاء عليها في القريب العاجل.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن العمليات النوعية الاستخباراتية التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أسهمت بالضغط على المجاميع الإرهابية، وقتل قياداتهم، وتوقف العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين.

وأضاف أن "العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية سواء في محافظة نينوى أو في غرب المحافظة، أو في شمال صلاح الدين باتجاه ديالى، سبب ضغطًا كبيرًا على العصابات الإرهابية، ما أدى إلى خروجها من أوكارها"، مؤكدًا "عدم وجود أي مكان آمن لهذه العصابات".

وأضاف أن "هناك جهدًا كبيرًا وعملًا مستمرًا من قبل الاستخبارات، أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناء عليه قمنا بعمليات نوعية، وقتل الإرهابيين وقياداتهم، ما أسهم في توقف العمليات الإرهابية التي تستهدف شعبنا".

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