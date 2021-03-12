«التخطيط»: برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية

أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة يستهدف تعزيز وزيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية، لافتًا إلى أهمية تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية مع مراعاة تمثيله للقطاعات الفرعية وأحجام الشركات المختلفة.وشدد نائب وزيرة التخطيط، على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، موضحًا أهمية توفير بيانات دقيقة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذي القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأعضاء مجموعة عمل الحسابات القومية برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وذلك لبحث المؤشرات المستخدمة لقياس ناتج قطاع الصناعات التحويلية، بمشاركة المهندس محمد عبد الكريم - رئيس مركز تحديث الصناعة، والأستاذة هدى الميرغني - مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات.