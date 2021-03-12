كورونا.. توقعات بفرض قيود جديدة على ما يصل إلى ثلثي الإيطاليين

تدرس الحكومة الإيطالية فرض قيود جديدة صارمة على ما يصل إلى ثلثي الإيطاليين، فيما من المحتمل أن المناطق التي تضم أكبر المدن تتوجه صوب إغلاق وسط زيادة في أعداد مصابيي كوفيد-19.ومن المقرر أن تلتقي الحكومة الساعة 1130 صباحا اليوم الجمعة، للبت في تصنيف المناطق بشكل تلقائي على أنها "مناطق حمراء" عالية الخطورة إذا ما كان فيها أكثر من 250 حالة أسبوعيا لكل مئة ألف ساكن، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم وهم يناقشون مداولات سرية.