رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قطار الشباب يواصل رحلته إلى الأقصر وأسوان

الخميس 11/مارس/2021 - 11:02 م
قطار الشباب
قطار الشباب
فاتن غلاب
طباعة
ودّعت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية في وزارة الشباب والرياضة، مساء الخميس، الشباب المشارك في الفوج الأول لقطار الشباب بعد استئنافه، في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والاثار والشباب والرياضة.

وأشارت إيمان إلى أن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والآثرية بالأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.

فيما أكدت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لرفع الوعى السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومي وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الإيجابي تجاه المواقع السياحية والآثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقًا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.

وتقوم وزارة السياحة والاثار بتنظيم رحلات توعوية لفئات المجتمع فى مختلف المحافظات من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

غدًا.. تفجير عقار فيصل المحترق بالديناميت وإغلاق الدائري

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: القطن الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية

وفاة مخترع «الكاسيت» عن سن 94 عاما

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

بيع عمل رقمي بالكامل بسعر قياسي بلغ 69.3 مليون دولار

أيام زمان

«يا صاحب المدد».. تفاصيل رحلة زكي عمر من القرية لـ«شدي حيلك يا بلد»

«اهدموا الهرم».. ماذا قال عبد الناصر بعد منع أم كلثوم من الغناء؟

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدار الأوبرا

50 % تخفيضًا على إصدارات دار الكتب والوثائق

بثينة الجلاصى: المتطرفون يعتمدون على أقوال للفقهاء فى التأصيل لأفكار تكفيرية

حيدر الأسدى: التأويل المُنضبط يُخلِّصنا من «فوضى الإفتاء»