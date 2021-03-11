قطار الشباب يواصل رحلته إلى الأقصر وأسوان

ودّعت إيمان محمود، رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتورة نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية في وزارة الشباب والرياضة، مساء الخميس، الشباب المشارك في الفوج الأول لقطار الشباب بعد استئنافه، في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والاثار والشباب والرياضة.وأشارت إيمان إلى أن وزارة السياحة والآثار تتعاون مع الشباب والرياضة في رحلات قطار الشباب من خلال تنظيم زيارات لعدد من الأماكن السياحية والآثرية بالأقصر وأسوان، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية.فيما أكدت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لرفع الوعى السياحي والأثري لدى الشباب وتعزيز دورهم القومي وانتمائهم لوطنهم وتعزيز سلوكهم الإيجابي تجاه المواقع السياحية والآثرية وأهمية المحافظة عليها، وكذلك تنمية الولاء والانتماء وتبادل الخبرات، وذلك وفقًا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.وتقوم وزارة السياحة والاثار بتنظيم رحلات توعوية لفئات المجتمع فى مختلف المحافظات من خلال التعاون مع الجامعات والمدارس والمؤسسات الخيرية والمجتمعية.