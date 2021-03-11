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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

آخر أخبار حريق مصنع العبور.. التفاصيل الكاملة وتحقيقات النيابة

الخميس 11/مارس/2021 - 10:01 م
حريق مصنع العبور
حريق مصنع العبور
حسام محفوظ
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تعالت ألسنة اللهب فوق أحد مصانع الملابس بمنطقة الشباب بالعبور بمحافظة القليوبية، لتنذر عن وقوع كارثة.

آخر تفاصيل حريق مصنع العبور

لم ترحم النيران صرخات العاملين بالمصنع المكون من أربعة طوابق، والتهمت محتويات المصنع بالكامل.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع العبور

علي الفور وعقب تلقي الحماية المدنية بلاغا بنشوب تلك الحريق دفعت بأكثر من 15سيارة إطفاء وسلالم هيدروليكية، في محاولة منها للسيطرة علي النيران التي اشتعلت لساعات.
انتقلت سيارة الإطفاء من محافظة القليوبية والشرقية والقاهرة، في محاولة السيطرة علي الحريق، وبدأت أولي عمليات الإطفاء بفرض كردون أمني هناك لمنع خطر امتداد اللهب للمصانع المجاورة.

عدد وفيات حريق مصنع العبور

تسبب الحريق الذي نشب في المصنع في وفاة أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 من العاملين بالمصنع، علي الفور توالت حضور سيارات الإسعاف الي منطقة العبور لنقل المصابين الي مستشفيات السلام والعبور والخانكة، وبلبيس بالشرقية.

محافظ القليوبية يتابع حريق مصنع العبور

كما تابع محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عمليات الإطفاء والتبريد التي قامت بها الحماية المدنية، وأمر بتكليف لجنة من المختصين للوقوف علي أسباب الحريق والتلفيات التي تمت ومعرفة مدي سلامة المباني المجاورة للمصنع ومدي تأثرها بالحريق من عدمه، كما كلف المختصين ببحث الحالات الاجتماعية للمتوفين والمصابين، وتقديم الدعم وصرف التعويضات اللازمة.

النيابة العامة تعاين حريق العبور وتنتدب المعمل الجنائي

كما انتقل فريق من النيابة الي موقع الحريق لمعاينته والاستماع لأقوال الشهود وحصر التلفيات، والتأكد من التراخيص اللازمة للمصنع، وانتداب المعمل الجنائي، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

يهمك أيضاً في تفاصيل الحريق


كما قررت النيابة استدعاء صاحب المصنع للسماع الي أقواله وتقارير مصلحة الطب الشرعى لمعرفة هوية الجثث التي احترقت وكتابة تقارير الوفاة اللازمة لضمها بمحضر التحقيقات.

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