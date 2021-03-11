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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي ضحايا حريق مصنع العبور: «مش شايفين غير جثث متفحمة» (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 07:32 م
ضحايا حريق مصنع العبور
ضحايا حريق مصنع العبور
أحمد التمساح - آية سالم
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قال محمد فرج، والد أحد ضحايا حريق مصنع العبور، إنه علم من أحد أقاربه بالحادث وسرعان ما توجه إلى عدد من المستشفيات بحثًا عن ابنه، لكن دون جدوى، مؤكدًا أن ابنه عبدالرحمن يبلغ من العمر 15 عامًا، ويعمل "ترزي" داخل المصنع.

وأضاف والد أحد الضحايا أن ابنه يبلغ من العمر 14 عامًا، ويعمل بالمصنع منذ أسبوع واحد فقط، لافتًا إلى أنه فور علمه بالحريق بحث عن ابنه داخل مستشفى الخانكة وبلبيس لكن دون جدوى، ثم جاء للمصنع، موضحا: "مش شايفين غير جثث متفحمة، عايزين نعرف عيالنا عايشين ولا ميّتين".

وشبّ حريق، الخميس، داخل مصنع ملابس جاهزة مكون من أربعة طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، ليتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، و15 سيارة إطفاء وأسفر الحادث عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.

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