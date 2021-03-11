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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

البحث عن فتاتين تفحمت جثتاهما في حريق مصنع العبور

الخميس 11/مارس/2021 - 09:49 م
حريق مصنع العبور
حريق مصنع العبور
إسلام قورة
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حصل "الدستور" على صور لفتاتين لم يتم التعرف عليهما إلى الآن بسبب تفحم جميع الجثث بشكل كامل فى حريق مصنع ملابس بالعبور.

والفتيات من إحدى قرى محافظة الشرقية، تعملان فى المصنع لإعانة أهاليهما على مصاريف المنزل.

وقال أحد أقاربهما: "نطالب بالتحقيق فى هذه الكارثة، ومحاكمة المسئولين عن هذا الإهمال الذى أودى بحياة أكثر من ٢٠ شخصا، وعدم التهاون معهم، الأهالى فى وضع صعب جدا ومأساوى، وأولادهم وأقاربهم أمامهم لكنهم لا يستطيعون معرفتهم بسبب التفحم الذى حل بالجثث".

ونشب حريق صباح اليوم الخميس بمصنع ملابس جاهزة مكون من 4 طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وتمت السيطرة على الحريق، وجارٍ أعمال التبريد، وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف، و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.
البحث عن فتاتين تفحمت جثتاهما في حريق مصنع العبور
البحث عن فتاتين تفحمت جثتاهما في حريق مصنع العبور
البحث عن فتاتين تفحمت جثتاهما في حريق مصنع العبور
البحث عن فتاتين تفحمت جثتاهما في حريق مصنع العبور

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