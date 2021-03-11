رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيد يبحث عن نجل عمه في حريق مصنع العبور: الجثث متفحمة بالكامل ولم نتعرف عليه

الخميس 11/مارس/2021 - 08:41 م
نجل عمه
نجل عمه
إسلام قورة
طباعة
تواجد عدد كبير من الأهالى أمام أقسام الشرطة والمستشفيات، عدم قدرتهم على التعرف على ذويهم الذين لقوا مصرعهم في حريق مصنع العبور.

التقت "الدستور" مع أحد أقارب المتوفين يدعى "سيد" كان يبحث عن نجل عمه بين العمال اسمه "محمد بيومى" ١٦سنة، والذي قال: "الجثث من المستحيل التعرف عليها بالنظر فهى متفحمة بالكامل والنار كانت شديدا للغاية".

وأضاف: أن "نجل عمه كان يعمل فى المصنع منذ فترة قريبة حوالي 6 أشهر، وفوجئنا بالسائق يتصل علينا يخبرنا أن هناك حريقا ضخما في المصنع على الفور توجهنا الى هناك وكانت كارثة كبيرة المبنى مشتعل بالكامل وقوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران، وبعدها تم استخراج الجثث وكانت متشابكة ببعضها، حاولنا التعرف على ابن عمى لكننا لم نستطع، ذهبنا إلى المستشفى نبحث عنه بين المصابين لكننا لم نجده ثم ذهبنا للتعرف على المتوفين جميعهم متشابهين كتل من العظام المتفحمة".

وطالب المسئولين بالتدخل فى الأمر ومساعدتنا على إيجاد أبنائنا لدفنهم بعد عمل تحليل dna لنستطيع تحديد أقاربنا.

ونشب حريق صباح اليوم الخميس بمصنع ملابس جاهزة مكون من طابقين طوابق بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور، وتمت السيطرة على الحريق وجار أعمال التبريد وفور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف، و١٥ سيارة إطفاء، وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع ٢٠ شخصًا تم توزيعهم على مستشفى السلام بالقاهرة ومستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وإصابة ٢٤ شخصًا تم نقلهم لمستشفى بلبيس بالشرقية والسلام بالقاهرة.
سيد يبحث عن نجل عمه في حريق مصنع العبور: الجثث متفحمة بالكامل ولم نتعرف عليه
سيد يبحث عن نجل عمه في حريق مصنع العبور: الجثث متفحمة بالكامل ولم نتعرف عليه
سيد يبحث عن نجل عمه في حريق مصنع العبور: الجثث متفحمة بالكامل ولم نتعرف عليه
سيد يبحث عن نجل عمه في حريق مصنع العبور: الجثث متفحمة بالكامل ولم نتعرف عليه

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

اضطرابات فى حالة الطقس الأسبوع المقبل.. و«الأرصاد» تُحذر المواطنين

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بدمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تتابع تمهيد الطرق الترابية

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2021

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأمير وليام يردّ تهمة العنصرية عن العائلة الملكية

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات

رابط وزارة القوى العاملة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج «سجل نفسك»

مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي 2021

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
ماجد حبته
صار فى ليبيا حكومة
د. محمد عفيفي
عرابى وعبدالحميد الثانى
جمال طه
السعودية وانقلاب الحليف الأمريكى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «كيف ترى المرأة نفسها»
المزيد

الثقافة

مركز طنطا الثقافي يستكمل الورش الفنية والأدبية لرواد المركز

الغربية تكرم «أم الشعراء» هانم الفضالي

«الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية» كتاب يستعرض تاريخ التحرش في السينما

«بين السما والأرض» لنجيب محفوظ.. رؤية للحياة بصورة إيجابية