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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

24 يومًا للملك فيليب في المستشفى.. ومتابعون: هارى وميجان السبب

الخميس 11/مارس/2021 - 07:05 م
الأمير فيليب
الأمير فيليب
إسلام جمال
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يقضي الأمير فيليب، 99 عامًا، يومه الرابع والعشرين في المستشفى منفصلًا عن الملكة إليزابيث.

وذكر موقع ديلى ميل البريطانى أن الأمير فيلب يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية من حالة قلبية كان يعاني منها في السابق منذ أكثر من أسبوع، وأمضى الآن 24 ليلة في المستشفى وهى أطول فترة إقامة له على الإطلاق.

يأتي هذا في الوقت الذي شن الزوجين هارى وميجان الحرب على القصر الملكى، عقب تصريحاتهم الجريئة خلال المقابلة الأخيرة مع الإعلامية أوبرا وينفري.

ومع استمرار حالة الترنح لكبار أفراد العائلة المالكة بعد سلسلة من المزاعم المتفجرة من قبل الزوجين، أصدرت الملكة إليزابيث قرارًا بمنع الموظفين من مناقشة الموقف علنًا.

تم نقل الدوق إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن في 16 فبراير بناءً على نصيحة طبيبه بعد أن شعر بتوعك.

ودخل فيليب إلى المستشفى دون مساعدة بعد أن سافر إلى هناك من قلعة وندسور، حيث قضى معظم فترة الحجر الصحى بسبب كورونا مع الملكة.

وخضع الدوق لإجراء عملية تركيب دعامة له بعد إصابته بآلام في الصدر، لكن القصر لم يقدم تفاصيل عن الجراحة الأخيرة التي أجراها.

قال القصر، في بيان في ذلك الوقت: بعد نجاح إجراء دوق أدنبرة في مستشفى سانت بارثولوميو الأربعاء تم نقل صاحب السمو الملكي إلى مستشفى الملك إدوارد السابع صباح اليوم.

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