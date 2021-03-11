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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات سودانية بريطانية بشأن أمن البحر الأحمر

الخميس 11/مارس/2021 - 06:14 م
البرهان
البرهان
محمد عمر
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بالقصر الجمهورى، المبعُوثَين البريطانِيَين الخَاصَين بالقرن الإفريقى والبحر الأحمر جوليان رايلي، وبالسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جانيه أكد رايلي، استعداد بلاده لدعم الفترة الانتقالية فى المجالات الإقتصادية والسياسية، وأن لندن قررت دعمها الكامل لحكومة الفترة الانتقالية بالتركيز على دعم الإصلاحات الإقتصادية وتنفيذ اتفاق السلام وبناء المؤسسات والحوكمة التى يمكن أن تساعد في ذلك.

وأشار المبعوث الخاص البريطاني للقرن الافريقي والبحر الأحمر، إلى ان لقائه بالبرهان إستعرض الأوضاع في الإقليم وكيفية ضمان الأمن والسلام والاستقرار فيه من خلال العمل والتنسيق المشترك بين السودان وبريطانيا.

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