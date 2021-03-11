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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلالة البريطانية تمثل ربع حالات الإصابة بكورونا في قبرص

الخميس 11/مارس/2021 - 06:46 م
كورونا في قبرص
كورونا في قبرص
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أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم، أنه تم اكتشاف السلالة البريطانية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) في أكثر من ربع حالات الإصابة التي تم اكتشافها في قبرص.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء القبرصية، أن الفحوصات المتخصصة التي أجريت على العينات الإيجابية من الفيروس المُرسلة إلى المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أظهرت أن نحو 7ر25 بالمائة من الحالات من السلالة البريطانية شديدة العدوى.

وأشارت الوزارة إلى أن السلالة البريطانية تسببت في ارتفاع معدل انتقال العدوى وزيادة الحالات المصابة والحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، يوم أمس الأربعاء، أن السلالة البريطانية أكثر فتكًا بنسبة تتراوح بين 30 و100 بالمائة من السلالات المنتشرة الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة القبرصية أن السلالة البريطانية تعتبر معدية بنسبة 50 بالمائة أكثر من سلالة "كوفيد- 19" الأكثر شيوعًا، مضيفة أنه من المرجح أيضًا أن يكون ذلك السبب في الزيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة مؤخرًا، مع ارتفاع معدل انتقال العدوى بين الشباب خلال الأيام العشرة الماضية.

يُشار إلى أن قبرص سجلت حتى الآن 38 ألفًا و65 إصابة بفيروس "كورونا"، و235 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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