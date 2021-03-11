استطلاع رأي: 77% من الإيطاليين يصوتون بأفضلية حكومة دراجي عن سابقه كونتي

أظهر استطلاع للرأي فى إيطاليا أن 77% من الإيطاليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي "ماريو دراجي" يعمل بشكل أفضل من سابقه جوزيبي كونتي.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، عن المدير العام لمعهد (Lab2101) لبحوث التنشئة والاستشارات الاستراتيجية روبيرتو بالداساري، أن نسبة 77.1% من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم يرون أنه كان هناك تحسن مقارنة بالحكومة بقيادة جوزيبي كونتي، ومن ناحية أخرى، تؤمن نسبة الـ22.9% المتبقية بأن الأمور لم تتغير.وذكر بالداساري، وهو أستاذ مادة أبحاث الرأي واستراتيجيات الاستهلاك في جامعة "ميركاتوروم" التابعة لغرفة التجارة الإيطالية، أن البلاد تنقسم إلى نصفين عندما تواجه مسألة ما إذا كان الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع لتسهيل التلقيح الشامل يمكن أن يكون الحل الصحيح، حيث "أجاب 51.1% بالنفي مقابل تأييد 48.9%.