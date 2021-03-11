بطائرات حربية.. تركيا تعكر صفو الوحدة الليبية وتنتهك المعاهدات الدولية

حلقت طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية التركية، اليوم الخميس، فوق البحر المتوسط في اتجاه غرب ليبيا، ما يعكر صفو الوحدة الليبية وينتهك المعاهدات الدولية، حسبما أعلن وقع "إيتاميل رادار" الإيطالي.وقال الموقع المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، إن الطائرتين غادرتا أنقرة وقيصري، واحدة منهما من طراز "إيرباص أ-400"، وتحلق الآن فوق وسط البحر الأبيض المتوسط، متجهة إلى غرب ليبيا.ومنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة، خلال جلسة انعقدت أمس الأربعاء، حيث حصلت على 132 صوتًا.وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستؤدي اليمين الدستورية، الإثنين المقبل في بنغازي، وستعمل في كل مناطق ليبيا، كما طالب بتوقف التدخل الخارجي في بلاده.