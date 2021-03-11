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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

66534 طالبا وطالبة بـ«تانية ثانوي» أنهوا امتحانات التيرم الأول بالجيزة

الخميس 11/مارس/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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تابع مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى العام، في آخر أيام امتحاناتهم بمادتى الرياضيات والجغرافيا إلكترونيًا.

وبلغ اجمالى المقيدين 66534 طالبا وطالبة بمدارس تعليم الجيزة.

كما أدى طلاب التعليم الفنى الامتحانات بمختلف التخصصات وبلغ اجمالى المتقدمين للامتحانات التعليم التجاري 6671 طالب وطالبة، والفندقى 3194 طالب وطالبة، والصناعى 9280 طالب وطالبة، والزراعى 1337 طالب وطالبة.

وأكد الجيار أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لحل وإزالة أى صعوبات باللجان والعمل على حلها فورًا.

وأوضح أن الغرفة على تواصل دائم مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لرصد أى مشكلات لابلاغها أولا بأول لإرسالها للوزارة والمحافظة للعمل علي حلها.

كما شدد، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقًا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

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