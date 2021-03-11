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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الخميس 11/مارس/2021 - 12:38 م
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
شيماء حسين
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احتل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث حصد أعلى نسب مشاهدة من قبل طلاب المعاهد الأزهرية لمعرفة درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية وموعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021


وفر قطاع المعاهد الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر الشريف موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الحصول على درجات الطلاب في الامتحانات النهائية للفصلين الدراسيين الأول والثاني وذلك حرصا على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة حيث يخترق الجسم من خلال أعضاء الجهاز التنفسي ويعمل على تدمير الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على أجهزة الجسم الحيوية تدريجياً وقد حصد الفيروس أرواح أكثر من 2 مليون ونصف مواطن حتى الآن بمختلف دول العالم

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية 2021


يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة نتائج طلاب الأزهر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته

كتابة رقم جلوس الطالب

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته

كتابة المعهد والمنطقة التعليمية المقيد بها الطالب

الضغط على زر الاستعلام

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل

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رابط تحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني


يرغب الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية في معرفة درجاتهم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 وذلك استعدادا للفصل الدراسي الثاني حيث يمكن تحميل الكتب الدراسية من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك للتحصيل الدراسي للمناهج عبر المنصات الإلكتروني التي إطلاقها مؤخرا للطلاب للاستمرار العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يعتمد نظام التعليم الحديث على استنباط الطلاب المعلومات الدراسية و يقاس الامتحانات مدى فهم الطلاب للمناهج وليس فقط مجرد التلقين والحفظ.

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