التشيك: تلقيح 47 ألف شخص ضد كورونا

أعلنت التشيك اليوم الخميس، أنه تم تلقيح 47 ألف شخص ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو براغ الدولي أن هذه أعلى حصيلة يومية لأعداد الأشخاص الذين تم إعطاؤهم اللقاح.وأضاف الراديو أن 949 ألف شخص تم إعطاؤهم اللقاح منذ بدء حملة التطعيم في البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 10.7 مليون نسمة، مشيرة إلى أن 279 ألفًا و750 شخصًا تلقوا بالفعل جرعتي اللقاح.وأوضح الراديو أن التشيك تستخدم لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكي بشكل أساسي فيما يقل اعتمادها على لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.