حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة فى المجالس الطبية المتخصصة

حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة

خطوات حجز موعد سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة

1 - الدخول لموقع مواعيد الكشف الطبى من خلال الرابط التالي:- http:car.smcegy.comRegister.aspx.2 -استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.3 - قم عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة بك.- الرقم القومي- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية- العنوان- الوظيفة- رقم التليفون4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضه يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي - الرقم القومي - صفته).5 - اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.6 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات (تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).7 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.8 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.2 - تسجيل الرقم القومي.3 - كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.4 - تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة:- الاسم رباعي.- تاريخ الميلاد.- النوع.- الحالة الاجتماعية.- المحافظة.- الوظيفة.. وغيرها من البيانات.5 - كتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.6 - اختيار مكان الجمارك.7 - تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.