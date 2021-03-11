حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة فى المجالس الطبية المتخصصة
الخميس 11/مارس/2021 - 12:39 م
ينشر "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الخميس 11-3-2021، حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة.
2 -استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.
3 - قم عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة بك.
- الرقم القومي
- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
- الحالة الاجتماعية
- العنوان
- الوظيفة
- رقم التليفون
4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضه يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي - الرقم القومي - صفته).
5 - اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.
6 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات (تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).
7 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.
8 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.
2 - تسجيل الرقم القومي.
3 - كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
4 - تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة:
- الاسم رباعي.
- تاريخ الميلاد.
- النوع.
- الحالة الاجتماعية.
- المحافظة.
- الوظيفة.. وغيرها من البيانات.
5 - كتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.
6 - اختيار مكان الجمارك.
7 - تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.
رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة
يمكن من خلال الرابط التالي:- http:car.smcegy.com?par=4&id=0، معرفة موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة، وذلك بعد أن تصدر موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا بكافة أشكالها المختلفة.
حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة1 - الدخول لموقع مواعيد الكشف الطبى من خلال الرابط التالي:- http:car.smcegy.comRegister.aspx.
2 -استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أولًا.
3 - قم عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الخاصة بك.
- الرقم القومي
- رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
- الحالة الاجتماعية
- العنوان
- الوظيفة
- رقم التليفون
4 - في حالة كون المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضه يتم تسجيل البيانات الآتية (اسم ولي الأمر الوصي - الرقم القومي - صفته).
5 - اختيار مكان وتاريخ الكشف الطبي.
6 - يقوم المعاق بتظهير بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقًا لكل إعاقة من الإعاقات (تتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).
7 - بالنسبة للتظلمات وإعادة المناظرات من اللجان السابقة يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.
8 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيًا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.
خطوات حجز موعد سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا.
2 - تسجيل الرقم القومي.
3 - كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
4 - تسجيل بيانات الراغب في الحصول على سيارة مجهولة معفاة من الضرائب كاملة:
- الاسم رباعي.
- تاريخ الميلاد.
- النوع.
- الحالة الاجتماعية.
- المحافظة.
- الوظيفة.. وغيرها من البيانات.
5 - كتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.
6 - اختيار مكان الجمارك.
7 - تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.
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