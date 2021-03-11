طالبات بمدرسة أسماء الثانوية: امتحان الجغرافيا فيه «تكات» لكن من المنهج

تباينت ردود أفعال الطالبات بمدرسة أسماء الثانوية بنات في طرة، حولة امتحان مادة الجغرافيا، بعد الانتهاء منه اليوم الخميس.وفور الخروج من اللجنة كانت تعليقات الطالبات بين بعضهن البعض حول الامتحان تتمثل في صعوبته قليلًا، وقالت أميرة صالح الطالبة بالقسم الأدبي، إن الامتحان كان يحتوي على بعض النقط الصعبة، ولكنه لم يخرج من المنهج.وتابعت «كان فيه شوية تكات محتاجة تفكير»، مشيرة إلى أنهم منذ بداية الامتحانات اعتادوا الطلاب على سهولتها.وأكدت أن بالتابلت يسهل عليهم الامتحان ويوفر الكثير من الوقت.ولفتت الطالبة لينا أحمد، إلى أنه بمجرد وصول الامتحان لهم دون مشاكل يساعدهم ف التركيز بشكل أكبر، ويساعد في التقليل من الضغط النفسي والانتهاء من حل الامتحان في وقت قياسي، وكذلك التغلب على بعض النقاط الصعبة.ويؤدي طلاب المرحلة الثانية امتحان التطبيقات الرياضية والجغرافيا من خلال التابلت وسط إجراءات احترازية تفاديا لوباء كورونا المنتشر بالعالم أجمع هذه الأيام.وكانت قد استقبلت المدرسة الطلاب بحالة من الإجراءات الاحترازية ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.