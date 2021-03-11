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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: أردوغان هدم الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد

الخميس 11/مارس/2021 - 11:09 ص
اردوغان
اردوغان
أمينة ذكى
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استنكر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، ممارسات الحكومة التركية الداخلية، تجاه الشعب والأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى هدم حكومة أردوغان إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في بلاده، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

وانتقد أوزيل، ادعاء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان أن المعارضة «تريد حزبًا واحدًا»، قائلًا: «أنشأنا أحزابًا كثيرة في تركيا، لكن في عهدك انتقلنا من نظام متعدد الأحزاب إلى دكتاتورية الحزب الواحد، وإلى دولة حزبية»،ستنكر نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، ممارسات الحكومة التركية الداخلية، تجاه الشعب والأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى هدم حكومة أردوغان إجراءات الإصلاح الاقتصادي والسياسي في بلاده.

وقال أوزال: «شخص واحد يقوم بجميع المهام ويقرر كل شيء، ولا يكفي! إنه يريد حزبًا معارضًا مقبولًا! حليفه دولت بهتشلي يتحدث كما يشاء والمعارضة لا تستطيع أن تفعل ما تشاء».

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