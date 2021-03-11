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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل ذروة عام جديدة قبيل قرار البنك المركزي

الخميس 11/مارس/2021 - 11:06 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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سجلت الأسهم الأوروبية ذروة عام اليوم الخميس مع انحسار مخاوف من ارتفاع التضخم، بينما يترقب المستثمرون تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن الزيادة الأخيرة في عائدات السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي، بعدما صعدت أسهم بورصة وول ستريت الليلة الماضية بفعل بيانات تضخم ضعيف ومع إقرار الكونجرس الأمريكي أحد أكبر إجراءات التحفيز الاقتصادي في التاريخ.

وكانت أسهم قطاعات التعدين والتجزئة والتكنولوجيا من بين أكبر الرابحين في أوروبا، وارتفعت ما بين واحد بالمئة و1.7 بالمئة.

ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش حيث سيحرص صناع القرار على تهدئة الأسواق بالإشارة إلى تسريع طباعة النقود لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة وإعادة الالتزام بأدنى أسعار فائدة ممكنة حتى قطع شوط طويل في التعافي.

وجنت أسهم منطقة اليورو 0.5 بالمئة لتبلغ أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما.

وقفز سهم رولز رويس 3.1 بالمئة بعدما حققت شركة محركات السيارات البريطانية توقعاتها بإنفاق قدر أقل من المال هذا العام بعد تكبد خسارة أسوأ من المتوقع في 2020.

وتراجع سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء 4.2 بالمئة بعدما قالت إنها تتوقع استمرار تأثر نشاطها بقيود مكافحة فيروس كورونا في الربع الأول من العام.

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