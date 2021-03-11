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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تشن هجومًا واسعًا على مناطق انتشار داعش في سوريا

الخميس 11/مارس/2021 - 11:21 ص
قصف
قصف
منار أحمد
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شنت القوات الروسية وطائرتها الحربية، اليوم الخميس، على مناطق متفرقة من البادية السورية بغارات مكثفة، حسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، استهدفت المقاتلات الروسية منذ ساعات الصباح الأولى نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية السورية.

وأفاد المرصد عن ورود "معلومات عن خسائر بشرية"، موضحًا أن روسيا تحاول "الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها بالقضاء عليه من الأرض".

وكان المرصد السوري أشار، أمس الأربعاء، إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وتنفيذها غارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار تنظيم داعش وكهوف ومغارات يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب- حماة- الرقة، وتحديدًا في بادية آثريا والرهجان، بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.

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