أحمد عز يبدأ تصوير «الجريمة».. والمنتج: تجربة مختلفة

بدأ النجم أحمد عز تصوير مشاهده الأولى من فيلمه الجديد "الجريمة" تحت قيادة المخرج الكبير شريف عرفة بالاستديو الخاص به، لتجهيزه للعرض خلال موسم عيد الأضحى.وتلتحق النجمة منة شلبي بعز خلال المشاهد القادمة التي يصورها على مدار الأسابيع القادم، وفضل عز الدخول في التجربة الجديدة وإرجاء المشاهد الخمسة المتبقية من مسلسله "هجمة مرتدة" للأيام القادمة بالاتفاق مع طاقم عمل المسلسل.وعبر المخرج هشام عبدالخالق منتج الفيلم الجديد في تصريحات لـ"الدستور"، عن سعادته بهذا العمل الجديد، مشيرا إلى أنه سيكون عملا مختلفا وبه فكرة جديدة وطاقم عمل أكثر من مميز، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور على غرار آخر تجربة للثلاثي عبدالخالق وعز وعرفة في "الممر"، الذي حقق أعلى نجاحات في السينما المصرية خلال السنوات الماضية.