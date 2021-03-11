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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول: 6859 بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاحات كورونا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:28 ص
سول
سول
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تسجيل 6859 بلاغا يتعلق بظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاحات فيروس كورونا، منذ بدء حملة التلقيح في البلاد في يوم 26 فبراير الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس، أن البلاد سجلت أكثر من ألف بلاغ عن ظهور أعراض جانبية بعد تلقي لقاح فيروس كورونا خلال يوم أمس وحده.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل حالة وفاة إضافية جراء تلقي لقاح كورونا ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها بعد تلقي اللقاح، 15 حالة.

ولم يتم تحديد علاقة سببية بين اللقاحات والوفيات التي حدثت، وفقا للوكالة.

وأشارت إلى أن أغلبية الأعراض الجانبية (6802 بلاغ، أو 2ر99% من نسبة البلاغات) مرتبطة بلقاح أسترازينيكا. في حين أن 57 بلاغا فقط كان مرتبطا بلقاح فايزر.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا، أعلى بكثير من عدد متلقي لقاح فايزر.

وبلغ عدد الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا 487 ألفا و704 أشخاص، في حين بلغ عدد الذين حصلوا على لقاح فايزر 12 ألفا و931 شخصا.

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