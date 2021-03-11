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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11-3-2021

الخميس 11/مارس/2021 - 11:29 ص
مواد البناء
مواد البناء
وسام عطية
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سجلت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 11-3-2021، انخفضًا ملحوظا، حيث انخفضت أسعار الأسمنت نحو 5 جنيهات، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر ما بين 800 و890 جنيه بالسوق.

أسعار مواد البناء اليوم


سعر الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت المسلح 835 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 790 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 840 جنيهًا للطن، وحلوان 848 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 840 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت ايه وان 648 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 720 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 858 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 850 جنيهًا للطن.

وسجل سعر الحديد، استقرارا حيث سجل متوسط سعر الطن في مصر ما بين 13 ألفًا و400 جنيه و13 ألفًا و900 جنيه بالسوق.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 ألفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

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