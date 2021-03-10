أسعار مواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

سعر الحديد اليوم





وكشف أحدث تقارير البنك المركزي أن متوسط إنتاج مصر من الحديد بلغ 5.994 مليون طن، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2018 2019، وحجم مبيعات أهم شركات الحديد، بلغ 5.125 مليون طن، بمتوسط بيع يصل لنحو 62.255 مليار جنيه.



سجلت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، استقرارًا ملحوظًا، حيث شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات الأربعاء 10 مارس2021، فيما استقر سعر الحديد.وترصد "الدستور" لقرائها أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 10 مارس 2021سجل سعر الأسمنت المسلح 800 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 745 جنيهًا للطن، والسويدي 830 جنيهًا للطن، وحلوان 843 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 780 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 753 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 840 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760 جنيها.كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 650 جنيهًا للطن، وأسمنت إيه وان 648 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 720 جنيهًا للطن.فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 845 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 853 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 850 جنيهًا للطن.وسجل متوسط سعر الحديد اليوم للمستهلك:سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.قد يهمك أيضا..