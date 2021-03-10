أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي أمام الإسماعيلي

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بالفوز اليوم علي الإسماعيلي بهدفين دون رد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب اليوم، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث ولم تستقبل شباكنا أي أهداف».





وأشار إلى أن الأهلي قدم مستوى متميزا أمام فيتا كلوب في المباراة الماضية، ولكن لم نتمكن من تحقيق الفوز، واليوم قدمنا مستوى جيدا، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.



