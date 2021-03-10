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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في احتفال يوم المرأة.. وزيرة الهجرة تشيد بدور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:23 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء عثمان
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شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة "يوم المرأة العالمي"، اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية، والذي بدأ بالسلام الجمهوري، بمشاركة المخرجة كاملة أبو ذكري، وعازفة الهارْب الفنانة ياسمين الحربي، والأستاذ جمال الشاعر مديرا للقاء.

وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة الهجرة التحية لكل أمهات الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، مؤكدة أنهن خير مثال على الصبر والجَلد، وعلينا أن نفخر بهن في كل مكان، مؤكدة أن الأم هي أساس بناء البيت السويّ، بجانب المدرسة والرياضة، ومثمنة دور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وربطهم الأبناء بجذورهم، لتحقيق النجاح الكبير بعدم خروج اي مركب للهجرة غير الشرعية منذ 2016م.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة أن القيادة السياسية حريصة على تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات، ومنذ فجر التاريخ ومصر سباقة في الاحتفاء بالمرأة وتكريمها منذ عهد الفراعنة وحتى الوقت الحالي، حيث خصص السيد الرئيس عام 2017، عاما للمرأة المصرية، وخصصت الوزارة نسخة كاملة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" لمشاركة نابهات مصر بالخارج بخبراتهن وعلمهن، بما يدعم قضايا الدولة المصرية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في الداخل والخارج، مضيفة أن لدينا نماذج لمصريات حققن نجاحات عظيمة بالخارج في مختلف المجالات، والوزارة تسعى للاستفادة من خبراتهن وتجاربهن في مختلف خطط الدولة، مثمنة دور المرأة المصرية بالداخل والخارج في الحفاظ على العادات والتقاليد المصرية داخل أسرتها وإصرارها الدائم على تمسكها بالروح والشخصية المصرية في نفوس أولادها.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت على إبراز جهود النماذج البارزة من المصريات بالخارج، حيث أطلقت مؤخرا مبادرة "مصرية ب١٠٠ راجل" لتقدم للأجيال الجديدة نجاحات المصريات بالخارج في شتى المجالات.
في احتفال يوم المرأة.. وزيرة الهجرة تشيد بدور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
في احتفال يوم المرأة.. وزيرة الهجرة تشيد بدور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
في احتفال يوم المرأة.. وزيرة الهجرة تشيد بدور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
في احتفال يوم المرأة.. وزيرة الهجرة تشيد بدور الأمهات في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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