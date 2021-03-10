سويسرا تحول 3.5 مليون دينار من الأموال المنهوبة لتونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، أن السلطات السويسرية حولت نحو 3.5 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي، في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.أوضحت الرئاسة التونسية، في بيان أن هذه التحويلات تأتي في إطار قضية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه، وتبعا للمساعي الدبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.أشار البيان إلى أن المبلغ الذي تم تحويله يبدو زهيدًا، مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، لكن استرجاعه يعد دليلًا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.وجدّدت الرئاسة التونسية التزامها بمواصلة المساعي الدبلوماسية، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة، وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، بحسب البيان.