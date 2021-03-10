«الصحة» توضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها تقوم بتطعيم الأطباء المعنيين بالتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا سواء في مستشفيات العزل أو مستشفيات الصدر والحميات لأنهم الأكثر عرضة للإصابة.وأوضحت الوزارة في "إنفوجراف" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الأطباء بشكل عام، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر تأثيرا بالإصابة حال حدوثها هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.ويذكر أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg