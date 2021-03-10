الاتحاد الأوروبى: الحكومة الليبية ستحصل على الدعم الكامل من المجتمع الدولى

هنأ سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ساباديل جوزيه، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، لحصوله على ثقة البرلمان لحكومة الوحدة الوطنية.وقال جوزيه، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لليبيا في هذا اليوم التاريخي حقًا! يمكن لحكومة الوحدة الجديدة أن تعتمد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي".وأضاف، الجميع يدعم أهداف الحكومة الليبية الجديدة؛ المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار. المصالحة وتحسين الخدمات الأساسية والاستعداد للانتخابات ستكون تحديات مركزية.ووافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بأغلبية كبيرة وصلت إلى 132 عضوًا.وفي تصريح إعلامي جديد له، اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن الجلسة الثالثة، هى للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.وأمس اقترح النواب على الدبيبة، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبًا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.وأوضح الدبيبة للنواب الظروف التي أحاطت بتكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع؛ أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.